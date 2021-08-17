Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
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Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün orta refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün orta refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçesine giden Mustafa Ö., idaresinde 03 VN 351 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol ortasındaki refüje girip devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet içerisinde bulunan Mustafa T., Mehmet Ö., Enes S., Tuncay Ö. ve Mustafa Ö., yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın görgü tanıklarından Zülgarni Naneci, sesi duyarak çiftlikten dışarı çıktıklarında kazayı gördüğünü ifade etti. Naneci, "Ben burada yol kenarındaydım bir ses geldi. Sesi duyunca arkaya dönüp baktığımda arabanın sürüklendiğini ve orta refüje girip yan yattığını gördüm. Sonrasında hemen ambulansa haber verdim" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje devrildi, 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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