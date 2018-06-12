Kontrolden Çıkan Araç Evin Bahçesine Girdi: 1 Yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın bir evin bahçesine girmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu istikametine seyir halinde olan İlyas Yılmaz'ın kullandığı 34 DV 8620 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen araç, bir evin bahçesine girerek ağaca vurdu. Kazada araçta büyük çaplı hasar meydana gelirken, sürücü İlyas Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN