Konserde utanç anları! Genç çift herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nocturnal Wonderland Müzik Festivali'nde herkesin kendini müziğe kaptırdığı sırada etrafa aldırmadan cinsel ilişkiye giren çift, dikkatleri üzerine topladı.

PAYLAŞTIĞI VİDEOYU SİLMEK ZORUNDA KALDI

Festival sırasında yarı çıplak cinsel ilişkiye giren çifti gören konserdekilerden biri, hemen telefonuna sarılarak o anları kayda aldı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine silmek zorunda kaldı.

AÇIK ALANDA İLİŞKİYE GİRMEK SUÇ DEĞİL

Çünkü Kaliforniya eyaletinde açık alanda cinsel ilişkiye girmek suç değil. Fakat bu durumun bir şart var. Eğer cinsel ilişkiye giren çiftler, etrafı rahatsız edecek seviyede davranırsa bu suç haline geliyor.

Konserde ilişkiye giren çift hakkında herhangi bir ihbarda bulunulmadı ve çift için yakalama çalışması başlatılmadı.

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