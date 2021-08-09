Konser gelirini yangın bölgesine bağışladılar

Ünlü Rock grubu Serdar Doğan Tim, Beylikdüzü'ndeki konser gelirini Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine bağışladı.

Ünlü Rock grubu Serdar Doğan Tim, Beylikdüzü'ndeki konser gelirini Muğla ve Antalya'daki yangın bölgelerine bağışladı.

Grubun solisti Serdar Doğan, "Zor günlerden geçiyoruz. Yangınların tekrar yaşanmamasın diliyorum. Bugün aldığınız bütün biletler, yangın bölgesindeki ihtiyacı olanlara iletilecek. Böyle bir güzelliğe katkı sunduğu için değerli ağabeyimiz Gökhan Reis'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Grup, 12 Ağustos Perşembe günü yine sahne alarak konser gelirlerini yeniden yangın bölgelerine bağışlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı