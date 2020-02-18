Konjonktür nasıl yazılır? TDK'ya göre konjonktür mü, konjonktör mü?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "konjonktür". Peki, konjonktür nasıl yazılır? TDK'ya göre konjonktör mü, konjonktür mü yazılır?
Konjonktör kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Konjonktür nasıl yazılır? Konjonktör mü, konjonktür mü? TDK'ya göre konjonktür kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
KONJONKTÜR NASIL YAZILIR? KONJONKTÜR MÜ, KONJONKTÖR MÜ?
Konjonktör: Yanlış
Konjonktür: Doğru
TDK'YA GÖRE KONJONKTÜR NE DEMEK?
konjonktür
Fransızca conjoncture
1. isim Geçerli durum.
2. isim Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç:
"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." - Haldun Taner