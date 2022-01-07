Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik - Haberler
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Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik

AA / Eren Abdullahoğulları - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde, New York'ta düzenlenen gösteride Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik yaşandı.

ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde, New York'ta düzenlenen gösteride Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik yaşandı. Göstericileri

Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik

Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik

Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik

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AA / Eren Abdullahoğulları - Son Dakika Haberleri

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