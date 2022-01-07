Kongre baskınının yıl dönümünde, Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik
AA / Eren Abdullahoğulları - Haberler | Güncel
ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde, New York'ta düzenlenen gösteride Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik yaşandı.
ABD'nin başkenti Washington'da geçen sene yaşanan 6 Ocak Kongre baskınının yıl dönümünde, New York'ta düzenlenen gösteride Trump destekçileri ve karşıtları arasında gerginlik yaşandı. Göstericileri