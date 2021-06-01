Konaklı çocuklar geleceği dönüştürecek

Konak Belediyesi, Çevre Koruma Haftası kapsamında ilçedeki ilkokul öğrencilerine yönelik "Geleceği Dönüştür" isimli tasarım yarışması düzenledi.

Konaklı minikler, geri dönüştürülebilir atık malzemelerle hazırladıkları "Nesli tükenmekte veya tükenmiş olan canlılar" temalı tasarımları ile yarışmaya katılacak. Ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi ise 10 Haziran.

Konak Belediyesi, 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası'nda, geleceğe daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için farkındalık yaratmak amacıyla tasarım yarışması düzenledi. Konak ilçe sınırları içinde ikamet eden ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve "Geleceği Dönüştür" adını taşıyan yarışma kapsamında minik öğrenciler hayal güçlerini tasarımlara yansıtacak. Nesli tükenmekte veya tükenmiş olan deniz canlıları temalı tasarımlarında geri dönüştürülebilir atık malzemeleri kullanacak olan çocuklar, ortaya çıkan eserleri ile Çevre Koruma Haftası'na dikkat çekerek büyüklerine örnek olacak.Son katılım tarihi 10 Haziran 2021 olarak belirlenen yarışmada başvurular Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne yapılarak, tasarımlar elden teslim edilecek.

Atık ambalaj malzemeleri kullanılacak

Çevre kirliliğinin canlı türlerinin yok olmasında önemli bir tehdit oluşturmasına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın teması "Nesli tükenmekte veya tükenmiş olan deniz canlıları" olarak belirlendi. Öğrenciler bu tema çerçevesinde geri dönüşüme kazandırılan yiyecek ve içecek ambalajları, kağıt, karton, metal, plastik ve cam gibi atık malzemeleri kullanarak tasarımlarını yapacak. Ödüllü yarışmada tasarımlarıyla birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere tablet hediye edilecek. Ayrıca, giyim ürünlerinde kullanılmak üzere birinciye 900 TL'lik, ikinciye 700 TL'lik ve üçüncüye de 500 TL'lik hediye çeki verilecek.

Son başvuru 10 Haziran

Tasarımlar en geç 10 Haziran tarihine kadar 2737 Sokak No: 42/1 Toros, Konak/İZMİR adresindeki Konak Belediyesi Toros Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri içinde yer alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne elden teslim edilebilecek. Yarışmanın sonuçlar ise 11 Haziran 2021, Cuma günü açıklanacak.

Kaynak: Bültenler