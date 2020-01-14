Konak'ta halk oyunları şenliği göz doldurdu

14.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:20

Konak Belediyesi ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Okullar Arası Halk Oyunları Şenliği, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde gerçekleşti.



Okullar Arası Halk Oyunları Şenliğine ilçede eğitim veren 7 okuldan 187 öğrencinin katıldı. Şenliği izleyenler arasında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Türkoğlu ve Menderes Tunç da yer aldı. Şölen açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda çocuk, genç ve kadınlara yönelik hizmetlere her zaman öncelik verdiklerini belirterek, "Anadolu kültürünü kentlerde bu tür ekinliklerle yaşatmak ve bu etkinliklerde genç ve çocuklarımızın bir arada olmasını sağlamak yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden. Çocuklarımızın hayata hazırlanması, kültür ve sanatla yoğrulması, sosyal hayatın içerisinde olması bizim için çok önemli. Bizim çalışmalarımız çocuklarla güzel" dedi.



Yaklaşan yarıyıl tatili öncesi minik öğrencilere şenlik keyfi yaşatan etkinlikte; Mardin, Van, Fethiye, Üsküp ve Kafkas yörelerinden halk oyunları sergilendi. Yetenekleri ve sahnedeki performanslarıyla beğeni toplayan çocuklara, günün anısına Konak Belediyesince hazırlanan başarı madalyaları verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA