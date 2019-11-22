Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü
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Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü

Bursa'da bir çocuk, evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

22.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:54
Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü

'da bir çocuk, evlerinin kömürlüğünde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Ö.A, oyun oynamak için 'ndeki evlerinin bahçesindeki kömürlüğe girdi.

Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çocuğun ailesi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekibi alevleri kontrol altına aldı.

Kömürlükte yapılan incelemede Ö.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki çocuk öldü
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