"Kömür kent"te yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor
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"Kömür kent"te yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor

'Kömür kent'te yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi tamamlandı.

Zonguldak'ta yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği, denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi tamamlandı.

Terakki Mahallesi'nde 1,5 yıldır yapımı devam eden ve ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan cami, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.

Her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbenin bulunduğu caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor.

Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otopark ve 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.

İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanındaki çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.

Yüklenici firmanın şantiye şefi Ömer Barut, AA muhabirine, caminin temizlik ve toparlanma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Barut şunları kaydetti:

"Etrafındaki park, peyzaj ve çocuk oyun alanlarıyla beraber cami bütün olarak bitmek üzere. Caminin içi, çevre düzenlemesi de bitti, son toparlamalarımızı yapıyoruz. Yakın zamanda temizlik işlemleri başlayacak. Caminin içi, dışı, park ve peyzaj alanı sonlanmış durumda. Eksiklikleri tamamlanıyor, şu anda ufak tefek dokunuşlar yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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