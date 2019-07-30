Komünist Küba'da Wi-Fi internet artık serbest, fiyatı dudak uçuklatıyor
Komünizm ile yönetilen dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Küba'da yapılan anayasa değişikliği sonrası halkın evlerinden internete girebileceği kaydedildi. Kübalılar daha önce devletin halka açtığı özel bölgelerde ve aralık ayından sonra 3g özelliği getirilen telefonlarla internete bağlanabiliyordu
Komünizm ile yönetilen dünyadaki birkaç ülkeden biri olan Küba'da yapılan anayasa değişikliği sonrası halkın evlerinden internete bağlanmasına izin çıktı. Ortalama maaşın 50 dolar olduğu ülkede, 1 saat internetin 1 dolara satılacağı kaydedildi.
Kübalılar daha önce devletin halka açtığı özel bölgelerde ve aralık ayından sonra 3G özelliği getirilen telefonlarla internete bağlanabiliyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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