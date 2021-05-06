Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı
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Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı

Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet B. komşuya giden babasını telefonla arayıp helallik istedikten sonra, av tüfeğiyle intihar etti. Eve koşan baba Mehmet B. "Bunu bize nasıl yaptın" diye gözyaşı döktü.

Saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 117 Sokak'taki tek katlı müstakil evde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sürekli ailesiyle tartışan Ahmet B., komşusuna ziyarete giden babası Mehmet B.'yi arayıp, intihar edeceğini söyleyerek helallik istedi.

AV TÜFEĞİ İLE CANINA KIYDI

Ahmet B. telefonu kapattıktan sonra av tüfeğini başına dayayıp tetiği çekti. Eve koşan Mehmet B., oğlunu kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

"BUNU BİZE NASIL YAPTIN?"

Ahmet B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Oğlunun arkasından gözyaşı döken Mehmet B., "Bunu bize nasıl yaptın? Şimdi biz ne yapacağız?" dedi.

Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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