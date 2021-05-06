Babasını arayıp helallik isteyen genç, av tüfeği ile canına kıydı

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ahmet B. komşuya giden babasını telefonla arayıp helallik istedikten sonra, av tüfeğiyle intihar etti. Eve koşan baba Mehmet B. "Bunu bize nasıl yaptın" diye gözyaşı döktü.