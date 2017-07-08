Komşusunun çatısına çıkan muhtar 3. kattan aşağıya düştü



ZONGULDAK - Zonguldak'ta 56 yaşındaki köy muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız, tamir için çıktığı komşusuna ait üç katlı binanın çatısından aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan muhtar tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Beycuma beldesinde meydana geldi. Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyü muhtarı 56 yaşındaki Mehmet Ali Ayyıldız, tamir için komşusuna ait üç katlı binanın çatısına çıktı. Talihsiz adam iddialara göre yapım ve onarımını yaptığı çatıdan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ayyıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Mehmet Ali Ayyıldız'ın kalçasının ve omurgasının kırıldığı öğrenildi. Ayyıldız'ın hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.