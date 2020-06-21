Komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı
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Komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı

Komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı -3 kamyon dolusu çöple 2 yıl yaşadı -Yaşlı kadının evinden çıkan çöpler şok etti Kağıthane'de 65 yaşındaki kadının evinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları rahatsız olup şikayet ederken, evden çıkan 3 kamyon dolusu çöp şok etti.

21.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:50

Komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı

-3 kamyon dolusu çöple 2 yıl yaşadı

-Yaşlı kadının evinden çıkan çöpler şok etti

İSTANBUL - Kağıthane'de 65 yaşındaki kadının evinden gelen kötü kokular nedeniyle komşuları rahatsız olup şikayet ederken, evden çıkan 3 kamyon dolusu çöp şok etti.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinden çıkanlar görenleri şaşkına uğrattı. Apartmanın 1'inci katında oturan 65 yaşındaki Şehriban Güler isimli bir kadının evinden gelen kötü kokular komşularını rahatsız etti. Bunun üzerine apartman sakinleri durumu Kağıthane Belediyesi'ne bildirdi. Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri'nden gelen ekipler eve gelerek inceleme yaptı. Ekipler gördükleri manzara karşısında şoka uğradı.

Evden 3 kamyon çöp çıktı

Eve gelen belediye ekipleri yaşlı kadının tamamen çöplerle dolu bir evde yaşadığını görürken durumu hemen 112'ye bildirdi. Eve gelen sağlıkçılar yaşlı kadını alıp hastaneye götürdü. Belediye ekipleri ise yaşlı kadının hastaneye götürülmesiyle evi temizleme işlemlerine başladı. Evden 3 kamyon dolusu çöp çıkarken, evin boşaltılmasıyla beraber ilaçlama işlemi yapıldı. Komşulardan edinilen bilgilere göre 65 yaşındaki Güler'in 2 sene boyunca öyle yaşadığı ve ruhsal problemleri olduğu öğrenildi.

"İnsan akıl sır erdiremiyor"

Evden bu kadar çöp çıkacağını tahmin etmediğini dile getiren apartman sakini Ahmet Işık, " Evden kokular geliyordu. İçeride ceset var diye şüphelendik. O derece ağır bir kokuydu. Sonra hukuki bir süreç başladı. Şikayet ettik. Yetkililer geldi. İçerisinin gerçekten çöp ev olduğunu gördük. Ekiplerden Allah razı olsun gelip yardımcı oldular. Ben şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Bir ihtimal bir şeyler toplayıp getiriyordur diye düşünüyordum ama kamyon kamyon çöp çıktı. İnsan akıl sır erdiremiyor " diye konuştu.

Komşuları şikayet etti, evden 3 kamyon çöp çıktı

Kaynak: İHA

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