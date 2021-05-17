Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
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Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK - Haberler | 3. Sayfa

Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı İki komşu arasında çıkan kavgada yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kaçtı Küçükçekmece'de çıkan kavgada komşusunun silahından çıkan kurşunun hedefi olan şahıs yaralanırken, saldırgan komşu ise kaçtı.

Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı

İki komşu arasında çıkan kavgada yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise kaçtı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de çıkan kavgada komşusunun silahından çıkan kurşunun hedefi olan şahıs yaralanırken, saldırgan komşu ise kaçtı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi Yeni Camii Sokak'taki Çelik Apartmanı'nda oturan 55 yaşındaki Mustafa Akaslan ile husumetli olduğu öğrenilen komşusu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında eve giren şahıs, silahını aldı ve bu sırada apartmandan çıkan Mustafa Akaslan'a ateş etti. Akaslan bacağından yaralanırken, saldırgan komşu da olaydan sonra kaçtı. Apartmandan silah seslerinin yükselmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. Yaralı adam ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan komşunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı
Komşular arasında kavgada kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DENİZ ZEYBEK

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