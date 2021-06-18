Komplikasyon ne demek? TDK' ya göre kompliskasyon kelime anlamı nedir?

Tıbbi terimlerden biri olan komplikasyon, anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında. Günlük hayatımızda, televizyon programlarında sık sık duyduğumuz komplikasyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, komplikasyon ne demek? TDK' ya göre kompliskasyon kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

Tıbbi terimlerden biri olan komplikasyon, anlamı sıkça aratılan kelimeler arasında. Günlük hayatımızda, televizyon programlarında sık sık duyduğumuz komplikasyon kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, komplikasyon ne demek? TDK' ya göre kompliskasyon kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

KOMPLİKASYON NE DEMEK?

Tıbbi terimlerden biri olan komplikasyon;bir rahatsızlığın, hastalığın veya tıbbi tedavi işleminin ön görülebilen istenmeyen etkileridir.

Komplikasyonlar bir hastalığın gidişatını kötü yönde etkiler. Komplikasyonlar mevcut hastalığın ağırlaşması veya diğer organ sistemlerini etkileyen yeni şikayet ve bulguların ortaya çıkmasıdır. Altta yatan hastalıkla birlikte komplikasyonlar yeni hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Ayrıca uygulanan tedavilere de bağlı komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

TDK' YA GÖRE KOMPLİSKASYON KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK' ya göre komplikasyon kelimesinin anlamı;

- Bir ilacın yada bir hastalığın doğuracağı yan etkidir.