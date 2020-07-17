KOMEK, Balkan Ülkeleriyle Kültürel Bağlarımızı Güçlendiriyor Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), balkanlarda kurs merkezleri açarak kültürel bağlarımızı güçlendiriyor.

Kurulduğu günden günümüze kadar Konya merkez ve ilçelerinde 440 branşta açtığı kurslarda yaklaşık 1 milyon kişiye eğitim veren KOMEK, Balkanlarda açtığı kurs merkezleriyle de hem bölge insanının istihdamına ve sosyal hayatına katkı sağlıyor hem de kültürel bağlarımızı güçlendiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Kosova gibi ülkelerde faaliyetlerini sürdürerek, bölge insanının gelişmesinde ve kalkınmasında payı olan KOMEK, son olarak Kosova'nın Prizren şehrinde el sanatları kurslarının yeni faaliyet merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Prizren Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenen El Sanatları kurslarının yeni faaliyet merkezinin açılışına Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Kaynak: Bültenler