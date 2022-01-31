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Komandoların çığda arama kurtarma eğitimi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Komandoların çığda arama kurtarma eğitimi

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde komandolar, çığda arama kurtarma eğitimi yaptı.

KARS (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde komandolar, çığda arama kurtarma eğitimi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kars Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çığda arama kurtarma eğitiminin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Eğitim kapsamında çığ altında kalanlar, komandoların müdahalesiyle kurtarıldı. Eğitime özel eğitimli köpekler de katıldı. Fotoğraflarla birlikte, "Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor" mesajı paylaşıldı.


Komandoların çığda arama kurtarma eğitimi

Komandoların çığda arama kurtarma eğitimi

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Komando Tugay Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Arama Kurtarma, Kars, Güncel, Haber

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