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Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tufanlar Jandarma Asayiş Komando Bölüğü dualarla Suriye'ye uğurlandı.

GÖLBAŞI, ANKARA (İHA) - Adıyaman'da Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tufanlar Jandarma Asayiş Komando Bölüğü dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Gölbaşı Jandarma Komutanlığı bahçesinde, Suriye'nin Çobanbey ilçesine uğurlanan komandolar için tören düzenlendi. Törene Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören sonrasında komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı.

(Kürşat Aktaş/ İHA)

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Adıyaman, Jandarma, Gölbaşı, Suriye, Yerel, Güncel, Haberler

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