Komandolar Dualarla Suriye'ye Uğurlandı

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.