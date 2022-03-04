Koloni ne demek? Koloni anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen koloni kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, koloni anlamı ne? koloni ne demek?

KOLONİ NE DEMEK?

Koloni, bir devletin nüfusunun bir bölümünü yerleştirmek için denizaşırı bir ülkeyi ele geçirerek yurttaşlarını oraya iskan etmesi halinde meydana gelen yeni yurttur.

Bazı durumlarda "sömürge" ile eş anlamda kullanılır fakat sömürgeden farklı bir kavramdır. Yeni fethedilen ülke sömürge değil, onu kuran devletin normal bir parçasıdır. Bunun yanı sıra, ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmiş insan topluluğu veya bir ülkede bulunan yabancı uyruklu kişilerden oluşan topluluk anlamında da kullanılır.

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