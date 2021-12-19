Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı
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Medellin Nehri boyunca yapılmış ışıklandırmalar (DRONE) Ziyaretçilerin ilgisi Tasarım ekibi koordinatörü Juliana Londoño Alvarez ile röportaj Zanaatkar Lina Duran ile röportaj Işıklandırılmış figürler Kolombiya'nın Medellin kenti yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için boyunca rengarenk...
Medellin Nehri boyunca yapılmış ışıklandırmalar (DRONE)
Ziyaretçilerin ilgisi
Tasarım ekibi koordinatörü Juliana Londoño Alvarez ile röportaj
Zanaatkar Lina Duran ile röportaj
Işıklandırılmış figürler
Kolombiya'nın Medellin kenti yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için boyunca rengarenk ışıklarla donatıldı.