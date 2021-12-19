Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı - Haberler
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Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı

AA / Tatiana Nino - Haberler | Güncel

Medellin Nehri boyunca yapılmış ışıklandırmalar (DRONE) Ziyaretçilerin ilgisi Tasarım ekibi koordinatörü Juliana Londoño Alvarez ile röportaj Zanaatkar Lina Duran ile röportaj Işıklandırılmış figürler Kolombiya'nın Medellin kenti yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için boyunca rengarenk...

Medellin Nehri boyunca yapılmış ışıklandırmalar (DRONE)

Ziyaretçilerin ilgisi

Tasarım ekibi koordinatörü Juliana Londoño Alvarez ile röportaj

Zanaatkar Lina Duran ile röportaj

Işıklandırılmış figürler

Kolombiya'nın Medellin kenti yaklaşan Noel Bayramı ve yılbaşı için boyunca rengarenk ışıklarla donatıldı.

Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı

Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı

Kolombiya sokakları, Noel öncesi ışıklandırıldı

AA / Tatiana Nino - Son Dakika Haberleri

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