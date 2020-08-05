Kolombiya mahkemesi eski cumhurbaşkanı için ev hapsine karar verdi GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar BOGOTA - Kolombiya mahkemesi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe Velez için ev hapsine karar verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar BOGOTA - Kolombiya mahkemesi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe Velez için ev hapsine karar verdi. Yüksek mahkemenin kararını açıklamasının ardından, Velez'i destekleyenler başkent Bogota sokaklarına çıkarak kutlama yaptı. Kaynak: AA