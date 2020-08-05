Kolombiya mahkemesi eski cumhurbaşkanı için ev hapsine karar verdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar BOGOTA - Kolombiya mahkemesi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe Velez için ev hapsine karar verdi.
05.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:18
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestodan detaylar BOGOTA - Kolombiya mahkemesi, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski cumhurbaşkanı Alvaro Uribe Velez için ev hapsine karar verdi. Yüksek mahkemenin kararını açıklamasının ardından, Velez'i destekleyenler başkent Bogota sokaklarına çıkarak kutlama yaptı.
Kaynak: AA