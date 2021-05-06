Dünya gündemine oturan Kolombiya'da evleri içinde insanlar varken yakıyorlar
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Dünya gündemine oturan Kolombiya'da evleri içinde insanlar varken yakıyorlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Geçen hafta hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto dalgası, Kolombiya'nın neredeyse tamamına yayılmış halde devam ediyor. Polisin eylemcilere uyguladığı şiddetin dozu her saniye artarken, bölgeden gelen görüntüler kan dondurdu. Yayınlanan videolarda evlerin insanlar içindeyken yakıldığı ve sokakların kan gölüne döndüğü görülüyor.

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'da, hükümetin vergi reformu tasarısına karşı başlayan protesto gösterileri başkent Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Cali kentleri ile birlikte çok sayıda şehire sıçradı. Ülkenin farklı noktalarında tansiyon yükselirken, polisin şiddetin dozunu kaçırdığı anlara ait görüntüler de ajanslar tarafından tüm dünyaya servis edilmeye başlandı.

Kolombiya'dan gelen videolar kan dondurdu! Evlere kilitledikleri insanları yakıyorlar

DİRİ DİRİ YAKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bölgeden gelen videolarda evlerine kilitlendiğini öne süren insanların diri diri yakılmak istedikleri görülüyor. Yardım çığlıkları ise izleyenlerin tüylerini ürpertiyor. Başka bir videoda ise sokakların kan gölüne döndüğü, bir cesedin ise üzeri örtülmüş bir şekilde kaldırımda durduğu görülüyor.

Kolombiya'dan gelen videolar kan dondurdu! Evlere kilitledikleri insanları yakıyorlar

24 ÖLÜ, 900'DEN FAZLA YARALI VAR

Gösterilerde bugüne kadar toplam 24 kişi hayatını kaybederken, 900'den fazla kişi yaralandı. Kolombiya Ombudsman Ofisi, protestoların başlangıcından bu yana ülke genelinde 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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