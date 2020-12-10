Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Restoran şefinin hamburger hazırlaması Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması Altın yapraklı hamburger Müşterileri hamburgerin servis edilmesi Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Restoran şefinin hamburger hazırlaması
Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması
Altın yapraklı hamburger
Müşterileri hamburgerin servis edilmesi
Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni normalleşme sürecinde müşterilerin ilgisini çekebilmek için menüsündeki hamburgerleri 24k yenilebilir altın yaprakları ile süsleyerek servis ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres