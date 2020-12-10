Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
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Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor

10.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:42

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Restoran şefinin hamburger hazırlaması Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması Altın yapraklı hamburger Müşterileri hamburgerin servis edilmesi Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Restoran şefinin hamburger hazırlaması

Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması

Altın yapraklı hamburger

Müşterileri hamburgerin servis edilmesi

Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni normalleşme sürecinde müşterilerin ilgisini çekebilmek için menüsündeki hamburgerleri 24k yenilebilir altın yaprakları ile süsleyerek servis ediyor.

Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor
Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres

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