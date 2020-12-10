Kolombiya'daki restoran hamburgeri gerçek altınla yapıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Restoran şefinin hamburger hazırlaması Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması Altın yapraklı hamburger Müşterileri hamburgerin servis edilmesi Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Restoran şefinin hamburger hazırlaması

Hazırlanan hamburger üzerine yenilebilir altın yaprakları yapıştırılması

Altın yapraklı hamburger

Müşterileri hamburgerin servis edilmesi

Restorana gelen müşteriler BOGOTA - Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni normalleşme sürecinde müşterilerin ilgisini çekebilmek için menüsündeki hamburgerleri 24k yenilebilir altın yaprakları ile süsleyerek servis ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres