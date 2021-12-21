Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı

AA / Gustavo Adolfo Delvasto Daza - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da sokakta yaşayan insanlara yardım kuruluşları tarafından Noel etkinliği kapsamında yiyecek, ilaç, temizlik malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da sokakta yaşayan insanlara yardım kuruluşları tarafından Noel etkinliği kapsamında yiyecek, ilaç, temizlik malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı. Bin civarında evsize sıcak yemek ikramında bulunulurken sağlık sorunu yaşayanlar da doktorlar tarafından muayene edildi. Müzik grubunun sahne aldığı alanda evsizlere konser verildi. Sıraya girip kıyafetlerini alan evsizlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Bazı evsizler, konser sırasında söylenen şarkılara eşlik etti.

Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı

Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı

Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı

AA / Gustavo Adolfo Delvasto Daza - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title