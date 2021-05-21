Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi
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Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, ülkede devam eden protesto gösterileri nedeniyle 2021 Kupa Amerika'nın Kolombiya'da oynanacak maçların iptaline karar verildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, ülkede devam eden protesto gösterileri nedeniyle 2021 Kupa Amerika'nın Kolombiya'da oynanacak maçların iptaline karar verildi.

Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi
Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi
Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi
Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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