Kolombiya'da oynanması planlanan Kupa Amerika maçları, devam eden gösteriler nedeniyle iptal edildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, ülkede devam eden protesto gösterileri nedeniyle 2021 Kupa Amerika'nın Kolombiya'da oynanacak maçların iptaline karar verildi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, ülkede devam eden protesto gösterileri nedeniyle 2021 Kupa Amerika'nın Kolombiya'da oynanacak maçların iptaline karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego