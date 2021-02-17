Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi
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Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi

17.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:50

Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi.

Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi. Başkent Bogota'daki La Salle Üniversitesi'nin LAB-LAHC Mimarlık programı kapsamında geliştirilen şişirilebilir kubbeli izolasyon üniteleri, sağlık personelinin hastalar ile uzak bölgelerde kurulan alanlarda da ilgilenebilmesini sağlıyor.

Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi
Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi
Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi
Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres

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