Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi
17.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:50
Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi.
Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi. Başkent Bogota'daki La Salle Üniversitesi'nin LAB-LAHC Mimarlık programı kapsamında geliştirilen şişirilebilir kubbeli izolasyon üniteleri, sağlık personelinin hastalar ile uzak bölgelerde kurulan alanlarda da ilgilenebilmesini sağlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juancho Torres