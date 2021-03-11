Faciadan dönüldü! Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü
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Faciadan dönüldü! Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü

11.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:27

Kolombiya'da canlı yayınlanan bir spor programında, konuklardan birinin üzerine stüdyoda bulunan dev ekran düştü. Korkunç anlar kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan konuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESPN kanalında canlı yayınlanan spor programında konuklardan birinin üzerine duvara tam olarak sabitlenmemiş dev ekran düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, dev ekranın, konuğun sırtına sertçe çarptığı ve konuğun başını önündeki masaya vurduğu görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Konuğun hastaneye kaldırıldığı durumunun ciddi olmadığı ifade edildi. Görüntülere, programın sunucusunun meydana gelen kaza sonucu yaşadığı şaşkınlık da yansıdı. Dev ekranın üzerine düşmesi sonucu yaralanan konuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Faciadan dönüldü! Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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