Kolombiya'da binlerce kişinin hükümetin yeni vergi reformu projesini protestosunda olaylar çıktı
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Kolombiya'da binlerce kişinin hükümetin yeni vergi reformu projesini protestosunda olaylar çıktı

Kolombiya'da binlerce kişinin hükümetin yeni vergi reformu projesini protestosunda olaylar çıktı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'da sendikalar, yerli topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli kesimlerin "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümetin yeni vergi reformu projesini protesto etti.

Kolombiya'da sendikalar, yerli topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli kesimlerin "ulusal grev" çağrısının ardından binlerce kişi, ülkenin birçok bölgesinde hükümetin yeni vergi reformu projesini protesto etti.

Başkent Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli kentlerde de yapılan gösterilerde olaylar çıktı.

Başkentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin yeni vergi reformu projesine tepki gösterirken, başlarda sakin ve barışçıl geçen protestolar, günün ilerleyen saatlerinde şiddetli olaylara sahne oldu.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, yolda ateş yakan, çevredeki iş yerlerine ve araçlara zarar veren bazı protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Ayrıca, ülkenin önemli televizyon kanallarının ofislerine de saldıran göstericiler, buraları işgal girişiminde bulundu.

Cali'de de protestocular, toplu taşıma araçlarına zarar verdi ve bir tanesini tamamen yaktı.

Güvenlik güçlerinin ülkede kontrolü yeniden sağladığı günün sonunda 23'ü polis 43 kişi yaralandı, onlarca gösterici gözaltına alındı ve polis araçları ile kamu binaları zarar gördü.

Bogota ve Medellin'de olayları bastırmakta güçlük çeken yetkililer, ülkenin iki büyük kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etmek zorunda kaldı.

Göstericilerden bazılarının, içinde müşterilerin olduğu banka ve büyük marketlerde yağma olaylarına neden olduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Devlet Başkanı Duque tepki gösterdi

Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı basın açıklamasında şiddet olaylarını kınayarak, "Bugün gördüğümüz şey kriminal vandalizmdir, şiddet bir ifade mekanizması olamaz, Kovid-19 salgınına karşı mücadele ettiğimiz bu dönemde yaşananlar üzücü oldu." ifadelerini kullandı.

Kolombiya İçişleri Bakanı Daniel Palacios da protestolar öncesinde,"Ulusal Hükümet, protestoların garantörüdür ancak gösterilerin barışçıl şekilde ve vatandaşların haklarına saygı gösterilerek yapılması çağrısında bulunuyoruz. Vandalizm ve şiddet eylemlerini kabul etmiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Ülkede 2019'da da benzer olaylar yaşanmıştı

Kolombiya'da 21 Kasım'da 2019'da ilan edilen "genel grev"le hükümet karşıtı gösteriler ülke çapına yayılmış, çıkan olaylarda 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

Ülke çapında yüz binlerin katıldığı gösteriler nedeniyle 4 bin askerin polise destek olmak için sokağa indiği başkent Bogota ve Cali şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, daha sonra yasak kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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