Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı
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Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı

10.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:28

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. "Dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunan Kolombiya'da da Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 78 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 676'ya çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 282 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 183 bin 635'e ulaştı. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, başkent Bogota'daki Movistar Arena Spor Salonunda 80 yaş üzeri vatandaşlara Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı
Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı
Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı
Kolombiya'da 80 yaş üstüne aşılama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla

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