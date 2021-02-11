Kolej: Katil Kim? dizisinin konusu nedir? Kolej: Katil oyuncuları kimdir?
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Kolej: Katil Kim? dizisinin konusu nedir? Kolej: Katil oyuncuları kimdir?

11.02.2021 12:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:30
Kolej: Katil Kim? dizisinin konusu nedir? Kolej: Katil oyuncuları kimdir?

Biz Size Döneriz, Damat Takımı ve Hababam Sınıfı Yeniden filmleriyle tanınan genç yönetmen Doğa Can Anafarta'nın yeni projesi Kolej: Katil Kim? ilk bölümüyle Youtube'daki yerini aldı. Kolej: Katil Kim? dizisinin konusu nedir?

Erdem Şanlı, Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı Albayram gibi sevilen isimlerin başrollerinde olduğu dizide hikayenin devamına seyirci geri dönüşleri karar verecek.

KOLEJ:KATİL KİM KONUSU NEDİR?

Özel çocukların gittiği bir kolejde vahşi bir cinayet işlenir. Cinayetin birkaç şüphelisi vardır. Öğretmen ve öğrenciler katilin kim olduğunu çözmeye çalışırken kimsenin bilmediği kirli çamaşırlar da ortaya çıkacaktır.

Kolej: Katil Kim? projesinin aynı zamanda senaristliğini de üstlenen Doğa Can Anafarta şimdilerde Tims&B Productions'ın Exxen platformu için hazırladığı Öğrenci Evi dizisini çekiyor. Aynı zamanda yeni Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

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