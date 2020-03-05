Kolej Havası Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57

Kolej Havası, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu, Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın, sporu sevgi, saygı ve dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemi üzerinde durulan belgeselde, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçıların gözünden Beşiktaş ve Beşiktaşlı olmak anlatılıyor.

Yönetmen: Mehmet Sertan Ünver

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Kolej Havası

Yapımcı Firma: Güverte Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 105 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 06.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com