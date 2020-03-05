Kolej Havası Filmi
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Kolej Havası, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu, Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın, sporu sevgi, saygı ve dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemi üzerinde durulan belgeselde, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçıların gözünden Beşiktaş ve Beşiktaşlı olmak anlatılıyor.
Yönetmen: Mehmet Sertan Ünver
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Kolej Havası
Yapımcı Firma: Güverte Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 105 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com