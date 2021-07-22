Kolaj ne demek? TDK'ya göre kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor?

Dilimizdeki bazı kelimeler, kalıplar ve isimlerin anlamları bilinmeyebiliyor. Özellikle yabancı dillerden geçen kelimelerin manaları bilinmeyebilir. Bunlardan birisi de Kolaj kelimesidir. Peki Türk Dil Kurumu'na göre Kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor? Kolaj neye denir? Kolaj ne demektir TDK'ya göre anlamı sizlerle...