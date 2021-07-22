Kolaj ne demek? TDK'ya göre kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor?
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Kolaj ne demek? TDK'ya göre kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor?

Kolaj ne demek? TDK'ya göre kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor?
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Dilimizdeki bazı kelimeler, kalıplar ve isimlerin anlamları bilinmeyebiliyor. Özellikle yabancı dillerden geçen kelimelerin manaları bilinmeyebilir. Bunlardan birisi de Kolaj kelimesidir. Peki Türk Dil Kurumu'na göre Kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor? Kolaj neye denir? Kolaj ne demektir TDK'ya göre anlamı sizlerle...

Kolaj kelimesi ne anlama geliyor merak edildi. Peki, TDK'ya göre Kolaj nedir, ne demektir? Kolaj kelime anlamı nedir?

TDK'YA GÖRE KOLAJ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızcadan geçen kolaj kelimesinin anlamı "Kesyap" demektir. Kesyap kelimesi ise "Kumaş, tahta vb. malzemelerle yapılan, kâğıt veya kartona yapıştırılan resim, kolaj." anlamına geliyor.

Kolaj ne demek? TDK'ya göre kolaj ne demek? Kolaj nedir, ne anlama geliyor?

Kolaj anlamı : Kesyap

Kesyap anlamı : Kumaş, tahta vb. malzemelerle yapılan, kâğıt veya kartona yapıştırılan resim, kolaj.

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