Kökdemir'den örnek hareket

10.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:41







Oyuncu Beste Kökdemir, yüzü gibi kalbinin de güzelliğini kanıtladı. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün İstanbul'un buz gibi havasında taksi çevirmeyi denedi. Ancak hiçbir şoför kendisini almadı.

Kökdemir bu sırada soğukta üşüyen montsuz bir çocuğu fark etti. Çocuğu çağırıp, AVM'ye girdi. Soğukta tir tir titreyen yavruya kışlık alışveriş yaptı. Cebindeki son parayı harcayan oyuncu, eve babasıyla dönüş yaptı. Güzel oyuncu, "Taksiciler soğuk havada beni almadı. O çocuğun halini çok iyi anladım" dedi..