Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu

16.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:02
Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu

Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda yarım tonun üzerinde kokain yüklü terk edilmiş bir tekne, mercan adasında karaya vurdu.

Pasifik ülkesi Marshall Adaları'nda yarım tonun üzerinde kokain yüklü terk edilmiş bir tekne, mercan adasında karaya vurdu.

Independent'in haberine göre, 640 kilo kokain yüklü terk edilmiş tekne geçen hafta Ailuk atolunda bulundu.

Teknenin, Orta ya da Güney Amerika'dan Pasifik ülkesine doğru en az bir yıldır sürükleniyor olabileceği ifade edildi.

Kokainin, Marshall Adaları'nda bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu sanılıyor.

Küçük bir miktar uyuşturucunun analiz için saklandığı, kalan kısmının yakılarak imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
Fırtınada karaya vuran yunusu vatandaşlar kurtardı
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
Karaya vuran yunus balığını vatandaşlar kurtardı
Karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı
Karaya vuran yavru yunusu vatandaşlar kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kokain yüklü terk edilmiş tekne Pasifik'te mercan adasında karaya vurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:02:29. #1.15#
title