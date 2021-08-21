Kod Adı: Londra filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Londra konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Londra özeti!
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Kod Adı: Londra filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Londra konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Londra özeti!

Kod Adı: Londra filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Londra konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Londra özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kod Adı: Londra filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kod Adı: Londra konusu, özeti ve Kod Adı: Londra oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kod Adı: Londra filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kod Adı: Londra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kod Adı: Londra filmini izleyecek olanların merak ettiği Kod Adı: Londra konusu nedir, Kod Adı: Londra oyuncuları kimler ve Kod Adı: Londra özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KOD ADI: LONDRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD Başkan'ını global tehditlere karşı koruyan özel güvenlik şefi Mike Banning'i bu sefer İngiltere'de terörist faaliyetlerin yer aldığı zorlu bir sınav bekliyor.

KOD ADI: LONDRA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Babak Najafi

Oyuncular: Gerard Butler, Angela Bassett, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2016 (99 dk)

Vizyon Tarihi : 4 Mart 2016 Cuma Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Senaryo: Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

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Kod Adı: Londra filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Londra konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Londra özeti! - Haberler
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