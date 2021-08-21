Kod Adı: Londra filmi oyuncuları kim? Kod Adı: Londra konusu, oyuncuları ve Kod Adı: Londra özeti!
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KOD ADI: LONDRA FİLMİ KONUSU NEDİR?
ABD Başkan'ını global tehditlere karşı koruyan özel güvenlik şefi Mike Banning'i bu sefer İngiltere'de terörist faaliyetlerin yer aldığı zorlu bir sınav bekliyor.
KOD ADI: LONDRA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Babak Najafi
Oyuncular: Gerard Butler, Angela Bassett, Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Radha Mitchell
Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
Yapım Yılı: 2016 (99 dk)
Vizyon Tarihi : 4 Mart 2016 Cuma Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Senaryo: Creighton Rothenberger , Katrin Benedikt
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD