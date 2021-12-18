Kocasının kendisini aldattığını gazeteden öğrenen kadın hıçkırıklara boğuldu - Haberler
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Kocasının kendisini aldattığını gazeteden öğrenen kadın hıçkırıklara boğuldu

Kocasının kendisini aldattığını gazeteden öğrenen kadın hıçkırıklara boğuldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medyada itirafların paylaşıldığı bir sayfada yazılanlar dikkat çekti. İsmini vermek istemeyen bir kadın, kocasının kendisini aldattığını gazete kupüründen öğrendiğini belirtti. Yaşadıkları şehirde doğan çocukların anne ve babalarının isimlerinin gazetede yayınlanmasının ardından isimler arasında kendi kocasını gören kadın, büyük üzüntü yaşadı.

Sosyal medyada dünyanın her yerinden insanların itiraflarını paylaştığı bir sayfada yazılanlar dikkat çekti. İsmini ve yaşadığı şehri vermek istemeyen bir kadın, kocasının kendisini aldatmasının nasıl öğrendiğini anlattı.

GAZETE OKURKEN KARŞISINA ÇIKTI

Evde gazete okurken, gözü bir sütuna ilişen kadın sütünü okumaya başladı. Bu sütunda, şehirlerinde yeni doğan çocuklarla ilgili bilgiler bulunuyordu. Gazete, yeni doğan bebeklerin anne ve babalarının isimlerine de yer vermişti.

KOCASININ GÖRÜNCE GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Bu sütunda kocasının da ebeveynler arasında olduğunu gören kadın, ilk şokun ardından ağlamaya başladı. Hayatın en zor anını yaşadığını ifade eden kadın, kocasına boşanma davası açtı. Genç kadının, yaşadıklarını paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları da kadına büyük destek verdi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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