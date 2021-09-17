Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da gece saatlerinde yaşanan olayda evde tek başına olan ve kocasını bekleyen Necibiye B. evine giren hırsız tarafından kafasının kapıya vurmasının ardından bıçaklandı. Hırsız olayın ardından hızla bölgeden uzaklaşırken, yaralı kadını sese koşan komşular kurtardı.

Dün gece ssaat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta edinilen bilgiye göre iki katlı binanın en üst katında oturan ve gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti.

KAFASINI KAPIYA VURUP BIÇAKLADI

Mutfakta hırsız ile karşılaşan Necibiye B. hırsızın saldırısına uğradı. Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumu gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

HER YERDE ARANIYOR

Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca 'Canımı sıkanı vuracağım' dedi

?Eşiyle tartışıp havaya bir şarjör fişek boşalttı, yakalanınca "Canımı sıkanı vuracağım" dedi

 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü

Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Berfu Yenenler
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 08:52:11. #1.11#