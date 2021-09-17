Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Eve giren hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı

Dün gece ssaat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta edinilen bilgiye göre iki katlı binanın en üst katında oturan ve gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti.

KAFASINI KAPIYA VURUP BIÇAKLADI

Mutfakta hırsız ile karşılaşan Necibiye B. hırsızın saldırısına uğradı. Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı. Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumu gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı.

HER YERDE ARANIYOR

Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.