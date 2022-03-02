Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
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Nicole isimli kadın, daha önceki evliliğinden de çocukları olan eşinin, başka bir kadından çocuk yapmaması için kısırlaştırma işlemi yaptırmaya ikna etti. TikTok'ta bir video paylaşan Nicole'nin "Benden başkasından çocuğu olmasını istemiyorum" sözleri dikkat çekti.
TikTok'ta paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı. Nicole isimli kadın, eşiyle aralarında geçen olayı takipçileriyle paylaştı. Eşinin daha önceki evliliğinden doğan 2 çocuğu ve kendi çocuklarına annelik yapan Nicole, boşanmaları durumunda eşinin başkasından çocuk yapmasını engellemek adına akılalmaz bir yönteme imza attı.
Nicole, eşini kısırlaştırma işlemi için ikna etti. Ailelerinin dışında daha fazla çocuk istemediğini söyleyen Nicole, açıklamalarıyla da şaşkınlık yarattı. Yaptığının yanlış olmadığını söyleyen genç kadın, pişmanlık duymadığını dile getirdi.
Eşinin kendisinden boşanması durumunda başka bir kadından çocuk sahibi olmasını engellediği için mutlu olduğunu belirten Nicole, "Bu evlenecek diğer kadını ilgilendirir" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcıları, kocasıyla arasındaki olayı paylaşan Nicole adlı kadını, sadece kendisini düşündüğü gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.