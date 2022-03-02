Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba

TikTok'ta paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde binlerce izlenme aldı. Nicole isimli kadın, eşiyle aralarında geçen olayı takipçileriyle paylaştı. Eşinin daha önceki evliliğinden doğan 2 çocuğu ve kendi çocuklarına annelik yapan Nicole, boşanmaları durumunda eşinin başkasından çocuk yapmasını engellemek adına akılalmaz bir yönteme imza attı.

EŞİNİ KISIRLAŞTIRMA İŞLEMİNE İKNA ETTİ

Nicole, eşini kısırlaştırma işlemi için ikna etti. Ailelerinin dışında daha fazla çocuk istemediğini söyleyen Nicole, açıklamalarıyla da şaşkınlık yarattı. Yaptığının yanlış olmadığını söyleyen genç kadın, pişmanlık duymadığını dile getirdi.

"BOŞANIRSA BU DİĞER KADINI İLGİLENDİRİR"

Eşinin kendisinden boşanması durumunda başka bir kadından çocuk sahibi olmasını engellediği için mutlu olduğunu belirten Nicole, "Bu evlenecek diğer kadını ilgilendirir" diye konuştu.

KADINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, kocasıyla arasındaki olayı paylaşan Nicole adlı kadını, sadece kendisini düşündüğü gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.