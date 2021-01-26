Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
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Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı

26.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:34

Ekranda koca ararken şöhreti yakalayan Hanife Gürdal, bir dargın bir barışık ilişkisini yürütmeye çalıştığı kocasıyla yine kavga etti. Kavga sonrası sosyal medyadan dekolteli fotoğrafını paylaşan Hanife'nin gönderisinin altına "Kemal'e inat orasını burasını açmış" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bir döneme damga vuran izdivaç programları ile adını duyuran gelin adayı Hanife, sürpriz bir karara imza atarak sosyal medya hesabından kocası Kemal Ayvaz'la birlikte çektirdiği bütün fotoğrafları sildi. Daha önce de kocasından boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Hanife, bu kararından vazgeçmiş ve kocasına bir şans daha vermişti.

"KEMAL'E İNAT ORASINI BURASINI AÇMIŞ"

Kocasıyla fotoğraflarını silen Hanife, son olarak 2019 yılına ait bir fotoğrafını paylaşıp "Ömür uzun bir yol" notunu düştü. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderinin altına "Yine Kemal'le kavga etmiş ve Kemal'in hoşlanmayacağını bildiği halde yine ona inat orasını burasını açmış", "Kız sen yine mi ayrıldın Kemal'den?", "Trabzon lu bir adamla geçinmek çok zor" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Hanife'nin o paylaşımı;

Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan açık saçık fotoğrafını paylaştı
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Haber Yorumları (10)
SAKARYALI HATUN: Ben de tirabzonlularla hiç anlaşamam.
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VTNDS: BİR GİT ALLAH AŞKINA NE OLDUGUN BELİRSİZ BİR KAPALI BİR AÇIK
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AYŞE: YAHU BU KADIN KİMDİR NEYİN NESİDİR VATANA MİLLETE NE GİBİ BİR FAYDASI VARDIR DA SÜREKLİ HABERİ YAPILIR. BU İNSANLARI GÜNDEM YAPMAKTAN VAZ GEÇİN. ÜRETKEN BAŞARILI ÖRNEK OLABİLECEK KİŞİLERİ GÜNDEMDE TUTUN Kİ İNSANLAR İYİYİ ÖRNEK ALSINLAR. GEREKSİZ KİŞİ. . .
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