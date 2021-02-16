Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor
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Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor

16.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:36
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor

Kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick isimli bir adamla evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, kocası tarafından evden atıldı. Arkadaşları genç oyuncudan uzun süreden beri haber alamadıklarını söyledi.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile bir anda şöhreti parlayan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick isimli bir adamla evlenmiş ardından Amerika'ya yerleşmişti.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Evlilik haberi ile olay yaratan genç oyuncu, bu kez kocası ile yaşadığı sorunlarla gündem oldu. Edinilen bilgiye göre 34 yaşındaki Miraloğlu, kocası tarafından evden atıldı. Soğuk kış günlerinde sokağa düşen genç oyuncunun arkadaşları, kendisinden haber alınamadığını ve merak içinde olduklarını söyledi.

Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor
Meltem Miraloğlu ve Eşi
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