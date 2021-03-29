Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var
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Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | 3. Sayfa
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var

İki çocuk annesi kadın, 8 yıllık eşi T.E.'nin motosiklet sevdasına kapılarak, kendisiyle ilgilenmediği ve başka kadınlarla vakit geçirdiği iddiasıyla açtığı boşanma davasını kazandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne iki yıl önce açılan davaya göre, 2013 yılında evlenen M.E. ile T.E. çiftinin iki çocukları vardı. T.E., evliliklerinin ikinci ayında motosiklet satın aldı. Eşine haber vermeden sık sık motosiklet gezileri düzenleyen T.E., eve geç gelmeye başladı. İki yıl sonra işten ayrılan T.E., evin ihtiyaçlarını karşılamayınca M.E. çocuğunu da alarak ailesinin yanına gitti. İşe girmesinin ardından eşini razı ederek evine geri getiren T.E. vurdumduymaz tavırlarına devam etti. Eşinin kendisinden ayrı yaşaması ve soğuk davranmasından şüphelenen M.E., sosyal medyada eşinin motosiklet üzerinde başka kadınlarla fotoğraflarını gördü.

"BEN BÖYLEYİM, İŞİNE GELİRSE"

T.E.'nin 3 ay eve gelmediğini ve ailesini aramadığını dilekçesinde anlatan M.E.'nin avukatı, "M.E., 3 ayın sonunda eşini affetmiştir. Ancak bu defa fiziksel şiddet baş göstermiştir. Gece geç saatlere kadar başka kadınlarla mesajlaşan T.E. eşine, 'Ben böyleyim, işine gelirse' demiştir. 200 bin lira manevi tazminat ile çocuklar ve mağdur anne M.E. için toplam 2 bin 500 lira nafaka istiyoruz" dedi. T.E. ise suçlamaları reddetti. İddiaların doğru olmadığını ve asıl suçlunun eşi olduğunu belirten T.E., eşinin çocuklara şiddet uyguladığını öne sürdü.

MAHKEME KOCAYI KUSURLU BULDU

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2 yıldır devam eden davayı geçtiğimiz hafta karara çıkaran mahkeme, çiftin 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli' olarak boşanmasına hükmetti. Davalı T.E.'yi kusurlu bulan mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine, davalı T.E.'nin eşine 35 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca T.E.'nin iki çocuk için 750 lira iştirak nafakası, boşandığı eşi için de 400 lira yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (17)
ÖMER: 1 günlük evli olup ömürboyu nafaka ödemek kadının yeni fülörtüne çalışmak resmen SINIRSIZ NAFAKAYA son verin sayın bahçeli sayın cumhurbaşkanım RECEP TAYİP ERDOĞAN
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
CİHAN: SÜRESİZ NAFAKA ZULÜMDÜR SAYIN CUMHUR BAŞKANIM BU YAŞIMA KADAR OY KULLANMADIM AMA BU SÜRESİZ NAFAKA İŞİNİ HALEDERSENİZ BENİM OYUM ÖMÜR BOYU SİZİNDİR
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
SERDAR YİĞİ: Bu kadından daha düşman kim olabilir ki kocasına .adamın geçmişini ve geleceğini istiyor. Bu nafaka işinin biran önce çözülmesi lazım yoksa aile diye birşey kalmayacak yıkılacak bütün aptal yuvalar. Dişi kuş yapar yuvasını bu kadın yapamamış yuvasını. Bizim annelerimiz insan değilmiydi onca fakirliğe dayağa yuvalarını birgün bırakmak istemediler
Cevap Yaz 17 10 Yayından Kaldır
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