Kocaelide dereler düzenli akış için ıslah ediliyor
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Kocaelide dereler düzenli akış için ıslah ediliyor

Kocaelide dereler düzenli akış için ıslah ediliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yüzey sularının aktığı derelerin düzenli akışını sağlamak ve küresel ısınma ile birlikte yer yer sağanak yağışların etkisi ile insan ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmaması için Kocaeli genelinde birçok ilçede ıslah ile temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü birçok ilçede dereleri ıslah için yoğun çalışmalar

TEMİZLİK VE ISLAH ÇALIŞMALARI

Topoğrafik yapısı nedeniyle Kocaeli genelinde onlarca dere bulunuyor. Sağanak yağışlar veya kaynak suları gibi yüzey sularının aktığı dereler yerleşim alanlarından geçerek İzmit Körfezi ile Karadeniz'e akıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yerleşim alanları içerisinden geçen derelerin tehdit oluşturmaması için bir yandan temizlik çalışmaları yapıyor bir yandan da ıslah çalışmaları gerçekleştiriyor.

İLÇELERDE YOĞUN ÇALIŞMA

Kurum, 2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde onlarca derede 100 km'ye varan ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. 2021 yılı yatırım programı kapsamında ise İzmit'te Alikahya Kule, Kartepe'de Köseköy Beycemal, Eşme Topağaç ve Maden, Maşukiye Balıkhane, Dumlupınar Kule, Şefkatiye Küçüksu, Uzunbey Yirim, Gölcük'te Batak ve Karınca, Darıca'da Ağıl, Gebze'de İnönü ve Balçık, Kandıra'da Pınarlı, Körfez'de Hereke Köyiçi ile Başiskele'de Doğa Koleji yanındaki derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KİRLİLİK YÜKÜNDEN ARINDIRILIYOR

Betonarme veya taş kesit olarak yapılan derelerde imalat çalışmaları program çerçevesinde sürüyor. Derelerin, yol geçişlerinde menfezler ve köprüler yapılıyor. Ayrıca, derelerin kirlilik yükünü sıfırlamak içinde kanalizasyon kuşaklama hatları yapılıyor.

TEHDİT OLUŞTURMAYACAK

2021 ve 2022 yılları arasında yapılacak ıslah çalışmalarının tamamlanması ile birlikte dereler; kirlilikten arındırılacak, düzenli akışı sağlanacak ve insan ile çevre sağlığını tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.

Kaynak: Bültenler

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