Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi yakınlarında makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ve orman ekipleri hızla müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Kocaeli yangın söndü mü, devam ediyor mu?

KOCAELİ YANGIN SÖNDÜ MÜ, DEVAM EDİYOR MU?

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın için itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.