Kocaeli'de çocuklara uyuşturucu satan kişiyi, sokak ortasında sille tokat dövdüler! O anlar kamerada Kocaeli'de uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi, gençler tarafından tekme tokat dövülerek polise teslim edildi. O anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi, gençler tarafından dövüldü. Polis, o kişiyi gözaltına aldı. UYUŞTURUCULARI ÇORABINA SAKLADI Olay, Gölcük Merkez Mahallesi 167 Sokak'ta meydana geldi. Gençler, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi sokak ortasında tekme tokat dövdü. Gençler, 'Niye uyuşturucu satıyorsun?' diyerek dövdükleri kişiden üzerindeki uyuşturucuları vermesini istedi. Çorabına sakladığı uyuşturucuları alan gençler polisi aradı. Bu sırada bazı kişiler, gençlerden sakin olmalarını vurmamalarını istedi. Gençler ise bu kişinin çocuklara uyuşturucu sattığını ifade etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis, uyuşturucu sattığı iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Üzerinden az miktarda uyuşturucu çıkan kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay sırasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: DHA