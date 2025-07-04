Kocaeli'nde bugün saat 15.00'te kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için uygulanacak proje için Kocaeli Valiliği, "Panik yapmayın" uyarısında bulundu. Test esnasında 60 saniye boyunca sirenler çalacak. Kocaeli sirenler neden çalıyor, Kocaeli'de ne oluyor?

KOCAELİ SİRENLER NEDEN ÇALIYOR, KOCAELİ'DE NE OLUYOR?

Kocaeli'nde bugün saat 15.00'te kent genelinde ikaz ve alarm sistemi testi yapılacak. Düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için uygulanacak proje için Kocaeli Valiliği, "Panik yapmayın" uyarısında bulundu. Test esnasında 60 saniye boyunca sirenler çalacak.

Proje kapsamında kent genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak. Test, anons ve 60 saniye düz siren sesi şeklinde yapılacak.

VALİLİKTEN "PANİK YAPMAYIN" UYARISI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında ilimizde AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yapılan yerli ve milli projenin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

İl genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00'te sistemin Test'i yapılacaktır.

Test esnasında Test İkazı (Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız! Anonsu + 60 sn. Düz Siren Sesi şeklinde) yapılacaktır.

Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test'i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur."