: Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

29.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:44

Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. T.K.?nın 23, R.D.?nin 5, A.G.?nin 5 ve S.A.?nın ise 4 ayrı suç kayıtları olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu