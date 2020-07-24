KOCAELİ Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı
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KOCAELİ Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı

Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Ahmet Cem Çelik (31), TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yol üzerinde fark ettiği kaplumbağayı otomobiline alarak ezilmekten kurtardı.

24.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:09

Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Ahmet Cem Çelik (31), TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yol üzerinde fark ettiği kaplumbağayı otomobiline alarak ezilmekten kurtardı. Ahmet Cem Çelik, 'Bir daha da otobana çıkma olur mu' diye öğütler vererek kaplumbağayı doğaya saldı.

Dilovası ilçesinde yaşayan ve İstanbul'a iş toplantısı için giden Ahmet Cem Çelik, dönüş yolunda TEM Otoyolu üzeri Şile bağlantı noktasına geldiği sırada yol üzerinde bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Kullandığı otomobili emniyet şeridine park eden Çelik, daha sonra sürücülere el işareti yaparak yavaşlamalarını istedi. Uygun bir anda yola çıkan Çelik, yol üzerinde bulunan kaplumbağayı ezilmekten kurtardı. Otomobiline aldığı kaplumbağayı veterinere götüren Ahmet Cem Çelik, daha sonra kaplumbağayı 'Yolun açık olsun, biraz seni yorduk. Kendine iyi bak, hayırlı yolculuklar. Bir daha da otobana çıkma olur mu' diye öğütler verdikten sonra Dilovası ilçesinde Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana bıraktı.

'HAYVAN HAKLARI NOKTASINDA İNSANLARI DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Yaşadığı olayı anlatan ve hayvan hakları konusunda insanların biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Ahmet Cem Çelik, 'Dün iş toplantısı için İstanbul'da bir firmaya ziyarete gitmiştim. Dönüş yolunda Şile yakınlarında virajda bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Daha sonra otomobilimi emniyet şeridinde güvenli bir yere park ettim. Daha sonra diğer sürücülerden el işareti yaparak biraz yavaşlamalarını rica ettim. Kaplumbağayı hemen aldım ve otomobilime koydum. Hızlı hareket etmek gerekiyordu, tam virajdaydı ve araçların süratli geldiği bir yerdi. Daha sonra veterinere götürdüm, sağlık durumu gayet iyiydi, yarası ya da herhangi bir sorunu yoktu. Akşam olunca da Dilovası'na getirdim su içirdim biraz. Daha sonra yeniden sağlıklı bir şekilde doğaya kavuşturduk kaplumbağayı. Hayvan hakları noktasında insanları biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum.' dedi.

KOCAELİ Otoyolda ezilmekten kurtardığı kaplumbağayı doğaya saldı

Kaynak: DHA

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