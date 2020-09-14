Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu Kocaeli'de D-100 Karayolu'nda bisiklet kullanan bir kişi otomobile tutunarak ilerledi. 80 kilometre hızla giden otomobile tutunan bisikletli adeta ölüme meydan okurken o anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, D-100 Karayolu'nda otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. ARAÇ, 80 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen bisikletli bir kişi, yaklaşık 80 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutundu. Bisiklet kullanan kişi uzun süre otomobile tutunarak ilerledi. Otomobil zaman zaman hızlansa da bisiklet kullanan kişi bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğu sürdürdü. Yaşanan bu yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaynak: DHA