Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu
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Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu

Kocaeli'de D-100 Karayolu'nda bisiklet kullanan bir kişi otomobile tutunarak ilerledi. 80 kilometre hızla giden otomobile tutunan bisikletli adeta ölüme meydan okurken o anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

14.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:04

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, D-100 Karayolu'nda otomobile tutunarak ilerleyen bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

ARAÇ, 80 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU

Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen bisikletli bir kişi, yaklaşık 80 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutundu. Bisiklet kullanan kişi uzun süre otomobile tutunarak ilerledi. Otomobil zaman zaman hızlansa da bisiklet kullanan kişi bir süre bu şekilde tehlikeli yolculuğu sürdürdü.

Yaşanan bu yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu
Otomobile tutunarak ilerleyen bisikletli ölüme meydan okudu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
6.FİLO: Ölsün tohumuna para mı saydım. bile bile intihar etmek istiyor denyo
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FERİT: Adamda ne yürek varmiš be
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VATANDAŞ: Araçlara tutunacaksan bisiklete neden biniyorsun güzel kardeşim ?
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